Europe: en ordre dispersé, la saison des résultats débute information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 11:50

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans direction claire ce matin: Paris cède 0,6% derrière Francfort (stable) et Londres (+0,2%) alors que la saison des résultats a été lancée hier avec la publication trimestrielle de LVMH.



Le numéro un mondial du luxe - et poids lourd de la place parisienne - a dévoilé un chiffre d'affaires de 62,2 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2023, en croissance de 10% en données publiées et de 14% en organique.



Dans un contexte économique et géopolitique incertain, LVMH s'est dit 'confiant dans la poursuite de sa croissance'.



Outre cette publication, les opérateurs pourront réagir ce mercredi aux prix américains à la production. Attendus en début d'après-midi, ils pourront donner une première indication sur la tendance de l'inflation aux Etats-Unis à la veille des prix à la consommation.



Sur le front obligataire, le bund à 10 ans évolue à 2,72%, l'OAT à 3,27% et le T-bonds à 4,56%, des niveaux qui restent très élevés même si une légère détente semble à l'oeuvre.



Par ailleurs, le baril de Brent cède 0,3%, autour des 87,5$, tandis que l'euro s'échange toujours contre 1,06$.



Dans l'actualité des valeurs, Novo Nordisk annonce l'arrêt de l'essai FLOW, évaluant les effets de son sémaglutide injectable une fois par semaine contre placebo sur la progression de l'insuffisance rénale chez les patients atteints de diabètes de type 2 ou de maladie rénale chronique.



AstraZeneca va présenter de nouvelles données sur son portefeuille et son pipeline à l'occasion du Congrès de la société européenne d'oncologie médicale (20-24 oct.). Parmi les présentations, le datopotamab deruxtecan occupera le devant de la scène avec des données prometteuses dans les cancers du poumon et du sein.



ABB annonce avoir été choisie par la société danoise H2 Energy Esbjerg ApS pour lui fournir un soutien en matière d'ingénierie électrique pour usine de production d'hydrogène de 1 GW à Esbjerg ainsi que pour le centre de distribution d'hydrogène de Fredericia, au Danemark.