Europe: en ordre dispersé avant une semaine riche

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament en ordre dispersé (+0,8% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,3% à Paris) une semaine qui s'annonce particulièrement riche tant sur le front macroéconomique que de celui des résultats d'entreprises.



Les prochains jours verront en effet paraitre de nombreuses statistiques, parmi lesquelles les estimations du PIB et de l'inflation dans la zone euro ou encore le rapport sur l'emploi américain, ainsi que la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Les opérateurs seront aussi attentifs à celle de la Fed, pour laquelle Michael Brown, stratège chez Pepperstone, pense que le comité devrait ouvrir la voie à une réduction de taux dès la réunion en septembre, au vu des progrès sur le front de l'inflation.



'Bien qu'un pré-engagement ferme en faveur d'une telle action soit improbable, le communiqué et la conférence de presse de Jerome Powell devraient laisser entendre que le processus de normalisation commencera le plus tôt possible', pronostique-t-il.



Le calendrier de la semaine s'annonce aussi particulièrement fourni du côté des publications de résultats, avec par exemple ceux d'ArcelorMittal, Volkswagen, Shell et ING en Europe ou encore de Microsoft, Apple et Amazon outre-Atlantique.



En attendant, à Amsterdam, les investisseurs acclament ce matin les trimestriels du groupe de technologies médicales Philips (+11%) alors qu'ils sanctionnent lourdement ceux du brasseur Heineken (-7%), accompagnés d'un ajustement de ses objectifs.





