Europe: en net repli avant l'intervention de Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 11:46

(CercleFinance.com) - Après un léger rebond la veille (+0,7% à Paris, +0,4% à Londres et +0,2% à Francfort), les principales places boursières européennes sont de retour dans le rouge, s'inscrivant dans la dynamique baissière des derniers mois.



Francfort plonge ainsi de près de 2% suivi de près par Paris (-1.8%) et Londres (-1,3%).



Dans un contexte de durcissement des politiques monétaires des banques centrales, les investisseurs sont sur le qui-vive avant l'intervention du dirigeant de la Fed devant la commission des affaires bancaires du Sénat des Etats-Unis, prévue à partir de 15h30.



Après la hausse de taux de 75 points de base décidée la semaine dernière - ce qui constituait une première en 30 ans - les investisseurs attendent de savoir si un autre relèvement de 75 points de base des taux des fonds fédéraux ('fed funds') doit être envisagé à l'issue de la réunion prévue le mois prochain.



La politique ultra-accommodante de la Fed a été l'un des principaux moteurs du 'rally' des marchés d'actions américains ces dernières années, qui a porté les indices new-yorkais à des plus hauts historiques l'an dernier.



Le sévère durcissement de ton adopté par la banque centrale a fait dérailler cette mécanique haussière depuis quelques mois.



A ce titre, Powell pourrait vouloir remettre un peu de baume au coeur aux marchés en réaffirmant qu'un atterrissage en douceur est possible en freinant l'inflation sans pour autant faire plonger l'économie américaine en récession.



'Difficile pour les investisseurs de s'y retrouver dans ce jeu d'ombres, dans lequel chacun, optimiste ou pessimiste, peut trouver de quoi alimenter son opinion', estiment les équipes de La Financière de l'Echiquier.



Ce matin, on apprenait que l'inflation britannique avait une nouvelle fois accéléré au mois de mai avec une hausse de 9,1% sur un an, après une inflation qui était déjà ressortie à 9% au mois d'avril, selon des chiffres publiés par l'Office national de la statistique (ONS).



Ces chiffres devraient conduire la Banque d'Angleterre à poursuivre le relèvement de ses taux directeurs, avec une nouvelle hausse de 25 points de base envisagée dès le mois d'août.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Novartis a manifesté son intention de faire rigoureusement valoir ses droits suite à une décision de justice défavorable aux Etats-Unis concernant le brevet de immunosuppresseur Gilenya, après que la Cour d'appel du circuit Fédéral (CAFC) a rendu un avis négatif au sujet de la validité d'un certain schéma posologique de son médicament, utilisé dans le traitement de la sclérose en plaque.



Novo Nordisk a annoncé un partenariat avec la société Echosens, spécialisée dans les solutions de diagnostic du foie, afin de faire progresser le diagnostic précoce de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et sensibiliser patients, prestataires santé et autres parties prenantes, à cette maladie.



Holcim a annoncé mercredi qu'il allait se renforcer sur le marché américain des toitures et de l'isolation avec l'acquisition du texan SES Foam.



Enfin, Volkswagen s'apprête à dévoiler la semaine prochaine sa future ID AERO, une limousine entièrement électrique qui sera lancée dans un premier temps sur le marché chinois, avant de prendre la route de l'Europe et du marché nord-américain.