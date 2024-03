Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: en légère hausse, la confiance reste de mise information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Francfort et Paris gagnant entre 0,3 et 0,4% tandis que Londres est à l'équilibre, en cette séance dite des 'quatre sorcières', c'est-à-dire l'expiration trimestrielle de quatre types de produits dérivés, ainsi que par une nouvelle salve de statistiques aux Etats-Unis, dont les prix à l'importation et la production industrielle.



'Peu importe les nouvelles qui tombent, les opérateurs gardent confiance en l'avenir. La haussedel'inflation sous-jacente aux Etats-Unis repousse la perspective d'une baisse des taux', estime Christopher Dembik, de chez Pictet AM.



Selon lui, 'il est probable que la publication des prix à la production aux Etats-Unis pour le moisdefévrier cet après-midi ne change pas la tendancedefond haussière du marché'.



En attendant, les opérateurs parisiens ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation en France pour le mois de février, annoncé en estimation provisoire à +2,9% en rythme annuel après +3,1% en janvier.



Sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 3% en février 2024, selon l'Insee qui révise donc son estimation provisoire.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent autour des 4,27% (-2 pts) tandis que le Bund allemand de même échéance évolue à 2,43% (+1,5 pt).



Dans l'actualité des valeurs, Swisscom a signé des accords contraignants avec le groupe Vodafone Group plc portant sur l'acquisition de l'intégralité de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros.



Shell Chemicals a annoncé avoir récemment commencé à fournir à Braskem des matières premières de propylène bio-attribuées et bio-circulaires.



Enfin, Holcim annonce qu'il lancera, le 18 mars, son programme de rachat d'actions annoncé précédemment pour un montant total d'un milliard de francs suisses jusqu'à fin 2024, l'annulation des actions devant être approuvée lors de l'AG annuelle en 2025.





