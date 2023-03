Europe: en légère hausse avant la réunion de la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - Après leur plongeon de la veille (-3,6% à Paris, -3,8% à Londres, -3,3% à Francfort), les places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Paris et Londres s'arrogent 0,8% devant Francfort (+0,5%).



Après la stupeur provoquée par la faillite de SVB, les inquiétudes s'étaient portées hier sur Crédit Suisse qui lâchait plus de 24% à Zurich. Ce matin, la banque helvète reprend 20% après l'annonce par les autorités suisses de mesures en vue de soutenir l'établissement.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a fait savoir que Credit Suisse satisfait parfaitement aux exigences en matière de fonds propres et de liquidités applicables aux banques jugées d'importance systémique.



La Banque nationale suisse (BNS) a assuré, de son côté, qu'elle était prête à mettre à disposition de l'établissement suffisamment de liquidités en cas de besoin.



Credit Suisse l'a immédiatement pris au mot en manifestant à son tour son intention d'emprunter auprès de la banque centrale suisse jusqu'à 50 milliards de francs suisses (environ 50 milliards d'euros).



Evoquant des actions 'décisives' dans une logique 'préventive', le groupe a également fait part de sa volonté de racheter pour près de trois milliards de francs suisses d'instruments de dette en circulation sur les marchés.



C'est dans ce climat de confusion que la Banque centrale européenne (BCE) réunit aujourd'hui son conseil des gouverneurs, très attendu par les investisseurs.



Les récentes secousses sur les marchés ne devraient pas détourner la banque centrale d'une nouvelle augmentation de taux de 50 points de base à l'issue de sa réunion.



Au-delà de cette décision, c'est surtout le discours de Christine Lagarde, sa présidente, qui suscitera l'intérêt en vue de tenter de deviner la future trajectoire des taux.



Pour les stratèges, des propos rassurants quant à la santé des banques européennes et un soutien implicite apporté au système bancaire du Vieux Continent seraient les bienvenus afin d'adoucir la pilule des relèvements de taux.



D'une manière générale, les investisseurs espèrent que les banques centrales se montreront plus conciliantes en attendant d'évaluer les retombées de la crise actuelle, que beaucoup attribuent au resserrement des conditions de crédit.



Dans l'actualité des sociétés, Equinor annonce avoir acquis 5 000 000 d'actions de Scatec ASA (Scatec) auprès de Scatec Innovation AS, correspondant à 3,1 % des actions et des voix, pour un prix d'achat total de 305 millions de couronnes norvegiennes (NOK).



Shell annonce la publication de son rapport 2022 portant sur ses progrès en matière de transition énergétique. La firme indique avoir atteint les objectifs définis dans le cadre de sa stratégie de transition.



Siemens annonce la signature d'un accord avec Continental prévoyant d'équiper ses usines de pneumatiques du monde entier d'une technologie d'automatisation et de logiciels.



Enfin, Siemens Energy indique avoir placé avec succès 72 664 519 nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels par le biais d'une offre de constitution de livre accélérée à l'exclusion des droits de souscription des actionnaires.