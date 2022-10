Europe: en légère hausse après une statistique encourageante information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin: porté par les valeurs du luxe Paris s'arroge 0,5%, devant Francfort (+0,2%) et Londres (+0,3%).



Ce matin, les opérateurs ont pu prendre connaissance de la production industrielle corrigée des variations saisonnières pour août 2022. Celle-ci a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE, par rapport à juillet, selon les estimations dévoilées ce matin par Eurostat.



L'office statistique de l'Union européenne précise qu'en juillet, elle avait diminué de 2,3% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE, cette dernière baisse ayant été révisée par rapport à une estimation initiale de -1,6%.



Par rapport au même mois de 2021, la production industrielle a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 3,5% dans l'UE en août, après des variations annuelles de respectivement -2,5% et -0,8% observées en juillet.



Demain doit paraître le très attendu rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, une donnée phare pour les banques centrales qui luttent depuis des mois contre l'inflation galopante et qui est susceptible d'influer sur l'évolution de leurs politiques monétaires.



'Nous nous attendons à un nouveau chiffre soutenu pour l'inflation de base (+0,5% en glissement mensuel)', indiquaient en début de semaine Tiffany Wilding, économiste nord-américaine, et Allison Boxer, économiste chez PIMCO.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs seront attentifs aux prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de septembre, cet après-midi, puis aux minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, dans la soirée.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Philips a fourni une mise à jour de ses résultats du troisième trimestre 2022: le chiffre d'affaires du groupe d'électronique médicale devrait s'élever à environ 4,3 milliards d'euros, en recul de 5%.



Mercedes-Benz annonce une collaboration avec Microsoft Corp. afin de connecter ses quelque 30 usines de voitures particulières dans le monde au Microsoft Cloud, améliorant ainsi la transparence et la prévisibilité de sa production.



Enfin, Roche indique lancer son portefeuille de tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 (2.0) de nouvelle génération pour l'autotest et l'utilisation professionnelle dans les pays acceptant le marquage CE, portefeuille dont la distribution devrait commencer dans les semaines à venir.