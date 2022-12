Europe: en léger repli, peu de catalyseurs au programme information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en léger recul ce matin: Paris cède 0,5% tandis que le repli est plus limité à Londres et Francfort qui perdent entre 0,1 et 0,2%.



En l'absence de catalyseurs, les marchés européens marquent une pause, un arrêt d'autant plus mérité que les dernières semaines ont été marquées par leur nette ascension. Ainsi, sur les 30 derniers jours, le CAC s'est arrogé 4,3%, devant Londres (+3,5%) et derrière Francfort (+6,7%).



Les variations devraient rester limitées ce mardi en l'absence d'événement économique majeur. La prudence grandit aussi à mesure qu'approche la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue les 13 et 14 décembre.



Ce matin, les investisseurs ont tout de même pu prendre connaissance de la publication des commandes industrielles en Allemagne. Celles-ci sont ressorties en hausse de 0,8% en octobre par rapport à septembre, d'après l'office national de la statistique, alors que les économistes anticipaient une petite hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre.



En début d'après-midi (14h30), les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale américaine, qui devrait s'être creusée en octobre du fait du renchérissement de la facture énergétique.



Dans l'actualité des sociétés, ABB annonce avoir investi dans Tallarna, une start-up britannique spécialisée dans les technologies climatiques, dans le but de développer son portefeuille de solutions technologiques faciles à utiliser pour la gestion de l'énergie.



ArcelorMittal annonce aujourd'hui l'acquisition de Riwald Recycling, une entreprise hollandaise spécialisée dans le recyclage de ferraille. L'opération devrait être finalisée avant la fin du mois de janvier 2023.



Equinor annonce avoir soumis au Ministère du Pétrole et de l'Energie norvégien un plan de développement du champ de Verdande, en mer de Norvège. Ce projet garantira d'importants volumes de pétrole pour le navire de production Norne, avec une mise en service prévue au cours du 4e trimestre 2025.



Enfin, la bourse allemande a annoncé, lundi 5 décembre à 22heures, que Porsche AG ferait partie de l'indice boursier allemand (DAX) à compter du 19 décembre 2022.