Europe: en léger recul, dans l'attente de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 11:17

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en léger recul ce matin, Francfort cède 0,1% devant Paris (-0,2%) et Londres (-0,4%)



Les investisseurs semblent adopter une position d'attente dans l'expectative d'éléments susceptibles d'impulser une direction au marché.



Bon nombre de stratèges font remarquer que les vents porteurs qui ont récemment soutenu les indices sont en train de tourner: les taux d'intérêt remontent, l'inflation peine à refluer et le coût du capital se renchérit.



Pour certains, une crise de liquidité pourrait même guetter les marchés, avec un risque de déstabilisation à la clé, sans compter les incertitudes persistantes qui entourent la croissance et maintiennent les intervenants dans un état de qui-vive.



'En outre, nous observons une dissonance évidente entre la Fed, qui n'envisage aucune baisse de taux, la résilience des marchés actions et les attentes des marchés obligataires - qui intègrent des baisses de taux dès cette année', souligne Laura Corrieras, gérante de portefeuille actions chez Indosuez Wealth Management.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce matind'un recul de 0,4% des commandes dans l'industrie manufacturière allemande (sur une base corrigée des variations saisonnières et calendaires) en avril 2023 par rapport à mars, selon les résultats provisoires de Destatis.



Par ailleurs, les ventes au détail sont restées inchangées dans la zone euro en avril par rapport au mois précédent, montrent des données publiées mardi par Eurostat.



Dans l'actualité des sociétés européennes, GSK annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté la demande de licence de produits biologiques supplémentaires pour Jemperli (dostarlimab) en association avec une chimiothérapie pour le traitement du cancer de l'endomètre primaire avancé ou récurrent.



Par ailleurs, Kone Corporation annonce avoir remporté deux commandes pour fournir une suite de solutions People Flow®, comprenant 57 escaliers mécaniques Kone pour neuf nouvelles stations sur deux lignes (bleue et jaune) de l'extension en cours du métro de Stockholm.