Europe: en léger recul, à la recherche de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - L'ambiance est morose sur les principales places boursières européennes ce matin: Paris et Londres cèdent près de 0,3% tandis que Francfort se maintient tout juste à l'équilibre, au lendemain des déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui a réaffirmé l'attitude 'faucon' de l'institution.



Au cours de son audition par la Commission bancaire du Sénat, Jerome Powell a confirmé hier que les taux seraient maintenus à un niveau élevé durant une période assez longue afin de contrer l'inflation.



Les derniers indicateurs économiques ont en effet révélé une persistance plus importante que prévu des pressions inflationnistes, mais aussi une robustesse du marché de l'emploi, avec un taux de chômage au plus bas depuis 1969, et une bonne résistance de la consommation des ménages.



Si les propos de Powell n'ont recelé aucun élément réellement nouveau, ils ont enterré les espoirs des analystes les plus optimistes qui tablaient sur une prochaine 'pause' dans le cycle de hausses de taux de la Réserve fédérale.



Les intervenants suivront cet après-midi une nouvelle intervention du président de la Fed, prévue cette fois devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.



Sur le front des statistiques, la production de biens fabriqués en Allemagne s'est accrue de 3,5% en données ajustées des variations saisonnières, après une baisse de 2,4% (chiffre révisé contre -3,1% en données préliminaires) en décembre, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.



Par ailleurs, au cours du quatrième trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières est resté stable dans la zone euro et a diminué de 0,1% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans l'actualité des sociétés, Adidas publie un chiffre d'affaires en hausse de 6% en 2022, à 22 511 millions d'euros pour un résultat net de 254 millions d'euros. Par ailleurs le conseil de surveillance d'Adidas a prolongé, ce jour, le mandat de Harm Ohlmeyer en tant que directeur financier de l'entreprise de trois années supplémentaires, jusqu'au début de l'année 2028.



De son côté, Continental annonce que ses ventes consolidées ont atteint 39,4 milliards d'euros en 2022, en hausse de 16,7% par rapport à 2021. En revanche, le bénéfice net recule de 95,4%, et passe de 1,4 MdE en 2021 à 67 ME en 2022, impacté par la guerre en Ukraine, le coronavirus en Chine, la pénurie continue de semi-conducteurs et les coûts supplémentaires des matières premières, des produits semi-finis, de l'énergie et de la logistique.



Enfin, le groupe Geberit publie un chiffre d'affaires net du groupe en recul de 2% pour atteindre 3,392 millions de francs suisses.

Le cash-flow opérationnel (EBITDA) a diminué de 15,0% à 909 millions de francs suisses, ce qui correspond à une marge EBITDA de 26,8%.