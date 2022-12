Europe: en hausse salue la réouverture prochaine de la Chine information fournie par Cercle Finance • 27/12/2022 à 17:34

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse en fin de journée, portées par l'annonce de la fin des mesures de quarantaine en Chine qui pourrait présager d'une réouverture du pays. Dans ce contexte, Paris gagne près de 0,7 %, devançant Francfort (+0,4%) tandis que Londres est plus en retrait (+0,1%).



Du coté de Wall Street, le S&P500 (-0,2%) et le Nasdaq (-0,9%) affichent une tendant plutôt terne ce mardi, malgré des nouvelles d'assouplissement des mesures sanitaires en Chine. Le Dow Jones est en revanche en hausse de 0,3%.



Par ailleurs, le déficit du commerce des biens des Etats-Unis a diminué fortement pour s'établir à 83,3 milliards de dollars en novembre, contre 98,8 milliards en octobre, les importations ayant diminué davantage que les exportations.



Les indices actions américains pourraient néanmoins hésiter à poursuivre sur leur lancée de vendredi dernier, l'absence de statistiques marquantes d'ici la fin de l'année devant laisser les marchés sans catalyseurs.



Dans l'actualité des sociétés, Enel et un pool d'institutions financières composé de Banco BPM, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo et UniCredit ont signé vendredi une facilité de crédit renouvelable de 12 milliards d'euros pour financer les exigences de garantie des activités de négociation d'Enel et d'Enel Global Trading sur les marchés de l'énergie.



Siemens et Siemens Healthineers annoncent avoir collecté plus de 12 millions d'euros de dons depuis le début de la guerre en Ukraine grâce à Siemens Caring Hands eV, organisation caritative à laquelle ils versent un euro pour chaque euro donné par leurs employés.