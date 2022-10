Europe: en hausse, nombreux résultats attendus aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont orientées à la hausse ce matin, Paris (+0,8%) devance Londres (+0,7%) et Francfort (+0,6%).



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres de la balance commerciale en Europe. Selon les premières estimations publiées par Eurostat, la zone euro a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 50,9 milliards d'euros en août 2022, contre un excédent de 2,8 milliards d'euros un an plus tôt, en août 2021.



En détail, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 231,1 milliards d'euros en août 2022, soit une hausse de 24,0% par rapport à août 2021 (186,4 milliards d'euros).



Les importations en provenance du reste du monde se sont établies à 282,1 milliards d'euros, soit une hausse de 53,6% par rapport à août 2021 (183,6 milliards d'euros).



Les échanges intra-zone euro ont atteint 210,5 milliards d'euros en août 2022, en hausse de 34,8% par rapport à août 2021.



Par ailleurs, les opérateurs seront aussi attentifs aux statistiques des ventes de détail et des prix à l'importation pour septembre aux Etats-Unis, ainsi qu'aux publications trimestrielles de grandes banques telles que JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup.



'Ces résultats permettront de savoir dans quelle mesure le risque de dégradation économique et de défaillances d'entreprises pèse sur les modèles et de jauger l'impact positif de la hausse des taux sur les bénéfices', indiquait Kiplink mardi dernier.



Dans l'actualité des valeurs, Scania et Rio Tinto annoncent développer des camions de transport autonomes plus agiles dans une mine de la région de Pilbara, en Australie occidentale, afin d'en tirer des avantages potentiels en termes d'environnement et de productivité.



Bayer fait savoir que son système intra-utérin Mirena a été approuvé en Europe dans le cadre de la 'European Workshare Procedure' pour une durée d'utilisation prolongée allant jusqu'à huit ans.



Diageo indique avoir notifié à East African Breweries (EABL), dont il détient pour l'heure 50,03% du capital, son intention d'augmenter sa participation jusqu'à 65% par le biais d'une offre publique d'achat partielle.



Kone met à jour ses prévisions annuelles et anticipe désormais un recul de ses ventes annuelles compris entre -1% et -4% par rapport à 2021 (contre -1% à +3% précédemment) et un EBIT ajusté attendu entre 1 010 et 1 090 millions d'euros (contre entre 1130 et 1210 ME).



Enfin, Ericsson annonce s'être associé à e& (anciennement Etisalat Group) dans le cadre d'un important projet d'expansion sur deux ans, visant à améliorer l'efficacité énergétique du réseau grâce au déploiement de la dernière gamme de systèmes radio Ericsson.