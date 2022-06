Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: des indices PMI pèsent sur le moral des Bourses information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent encore ce jeudi (-0,4% à Londres, -1% à Francfort, -0,5% à Paris), de piètres indices PMI parus dans la matinée venant ajouter à la morosité ambiante qui avait déjà dominé la veille.



'Alors que l'inflation atteignait 9,1% en glissement annuel au Royaume-Uni, les inquiétudes concernant la hausse des prix et l'augmentation des coûts d'emprunt ont pesé sur les actions mercredi', expliquait-on chez Liberum ce matin.



Le moral demeure plombé ce jeudi par l'indice PMI composite S&P Global de la zone euro, qui se replie de 54,8 en mai à 51,9 en juin en estimation flash, mettant ainsi en évidence un deuxième ralentissement consécutif de la croissance du secteur privé de la zone.



'L'impact du dégel de la demande accumulée lors des périodes de confinement commence déjà à s'estomper, sous l'effet de la brusque augmentation du coût de la vie et de la chute de la confiance des ménages et des entreprises', souligne-t-on chez S&P Global.



L'expansion du secteur privé britannique se poursuit par contre au même rythme en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global et du CIPS, qui s'établit à 53,1 en estimation flash, soit le même niveau que celui observé le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Generali se maintient à son équilibre à Milan, après la présentation par l'assureur d'une nouvelle structure organisationnelle, destinée à l'aider à atteindre ses objectifs fixés à horizon 2024.



Novartis recule de près de 1% à Zurich, malgré l'annonce que la FDA des États-Unis a accordé une approbation accélérée pour Tafinlar + Mekinist pour une première indication agnostique de tumeur portant sur les tumeurs solides avec mutation BRAF V600E.





