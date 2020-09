Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : des gains vigoureux dans le sillage de Wall Street Cercle Finance • 02/09/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes se montrent de bonne humeur (+1,7% à Londres, +2,1% à Francfort et à Paris), au lendemain d'une séance faste à Wall Street avec des gains de près de 0,8% pour le Dow Jones et de 1,4% pour le Nasdaq. 'La Bourse de New York, entrainée par certaines valeurs phares du secteur technologique et des indicateurs encourageants sur l'activité manufacturière, a emmené le Nasdaq et le S&P 500 vers des niveaux inédits mardi', constate Kiplink Finance. Les opérateurs prendront connaissance cet après-midi, aux Etats-Unis, de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé pour le mois d'août -à deux jours du rapport officiel du Département du Travail- puis des commandes à l'industrie de juillet. De ce côté de l'Atlantique, on notera seulement que les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, en juillet par rapport au mois précédent, selon Eurostat. Dans l'actualité des valeurs, Crédit Suisse gagne 1% à Zurich bien que la Finma, le régulateur financier suisse, a ouvert une procédure contre la banque dans le cadre d'une affaire d'espionnage auprès d'anciens salariés. Roche s'adjuge près de 3%, alors que le groupe de santé va lancer un test d'antigène rapide SARS-CoV-2 vers la fin septembre sur les marchés acceptant le marquage CE, et déposer une demande d'autorisation d'utilisation en urgence aux Etats-Unis. Mediaset grappille moins de 1% à Milan, alors que le projet de fusion des activités espagnoles et italiennes du groupe de médias, en une nouvelle holding de droit néerlandais, a été suspendu par un tribunal d'Amsterdam.

