Europe: des gains timides sur le continent

(CercleFinance.com) - Si Londres recule de 0,5% ce mardi matin, les principales Bourses continentales parviennent encore à avancer timidement (+0,2% à Francfort et à Paris) alors que le regain de confiance a continué de prévaloir la veille à New York.



'Les marchés ont continué de se remettre de leurs récentes turbulences hier, le S&P500 (+0,97%) ayant affiché une huitième progression consécutive pour la première fois depuis novembre', met en avant Deutsche Bank dans son point matinal.



'Les inquiétudes des investisseurs concernant une récession aux États-Unis ont continué de s'atténuer au cours des dernières 24 heures, s'éloignant davantage de la vague soudaine de craintes après le rapport sur l'emploi américain du 2 août', explique-t-elle.



La banque allemande pointe aussi un fort recul des prix du pétrole lundi, 'alors que le secrétaire d'État américain Blinken a déclaré que le Premier ministre israélien Netanyahu avait accepté un cessez-le-feu et a appelé le Hamas à accepter l'accord'.



Cette décrue des cours du pétrole se répercute d'ailleurs sur les valeurs européennes du secteur, à l'image des titres des majors Shell et bp (-2% tous deux) à Londres ou encore TotalEnergies (-1%), lanterne rouge du CAC40 à Paris.



Dans l'actualité macroéconomique en Europe, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,6% en juillet, en légère hausse donc après 2,5% en juin, selon Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le mois écoulé.



Toujours à propos d'inflation, les prix à la production des produits industriels allemands ont baissé de 0,8% en juillet par rapport au même mois de 2023, une baisse en glissement annuel qui a donc ralenti par rapport à celle de 1,6% observée en juin.





