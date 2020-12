Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : des gains timides pour une séance écourtée Cercle Finance • 24/12/2020 à 11:53









(CercleFinance.com) - Alors que Francfort reste portes closes, les Bourses de Londres et de Paris affichent des gains timides de l'ordre de 0,1%, en cette séance de veille de Noël qui s'achèvera, comme à l'accoutumée, en début d'après-midi. 'Les nouvelles du jour selon lesquelles un accord entre le Royaume Uni et l'Union européenne sur le Brexit serait bientôt annoncé, ne peuvent doper les marchés financiers davantage que ce qu'il a déjà fait', estime Capital Economics. 'Mais une reprise économique décente après la crise de la Covid-19 au second semestre de l'année prochaine peut faire monter la livre sterling de 1,36 dollar maintenant à environ 1,40 dollar à fin 2021, et le FTSE 100 de 6.500 à environ 7.500', ajoute-t-il toutefois. Dans l'actualité des valeurs, AB InBev cède moins de 1% à Bruxelles alors qu'un consortium d'investisseurs prévoit de racheter au brasseur, pour environ trois milliards de dollars, une participation de 49,9% dans ses usines de conteneurs métalliques aux Etats-Unis. bpost gagne plus de 1% au lendemain d'un accord non contraignant avec BNP Paribas Fortis, par lequel l'opérateur postal belge devrait lui vendre sa participation de 50% dans leur coentreprise bpost banque, pour entre 100 et 120 millions d'euros. A Paris, Getlink avance de 2,7% et prend la tête du SBF120, sur fond de reprise progressive des trafics de la Grande-Bretagne vers la France par Eurotunnel Le Shuttle, conformément aux dispositions gouvernementales françaises et britanniques.

