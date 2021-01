Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : des gains timides avant l'inflation américaine Cercle Finance • 13/01/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides (+0,1% à Londres et à Francfort, +0,3% à Paris), dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de décembre. 'L'indice des prix devrait refléter des tensions inflationnistes', estime Aurel BGC, notant que 'depuis plusieurs semaines, les investisseurs anticipent ce retour de l'inflation, pour l'instant invisible dans les statistiques du BLS'. 'Dans les prochains mois, la thématique inflationniste sera un thème économique plus important du fait des plans de relance et de la monétisation des dettes publiques par les banques centrales', prévient le bureau d'études. En attendant, on notera que la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE, en novembre 2020 par rapport à octobre, selon les estimations d'Eurostat. Sur le front des valeurs, Telefonica s'envole de 9% à Madrid, entouré pour la cession par l'opérateur télécom espagnol de sa division de tours Telxius au groupe American Towers Corporation 'à des niveaux records' pour 7,7 milliards d'euros. Carrefour bondit de 14% à Paris, le géant de la grande distribution indiquant avoir été approché, dans une démarche amicale, par le groupe Alimentation Couche­Tard pour un projet de rapprochement, et avoir entamé des 'discussions très préliminaires'. Signify gagne plus de 2% à Amsterdam, le spécialiste néerlandais de l'éclairage annonçant son intention de proposer un dividende extraordinaire de 1,35 euro par action qui s'ajoutera au dividende ordinaire pour 2020.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.