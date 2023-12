Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: des gains modérés pour finir 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes signent des gains mesurés en cette dernière séance de l'année (+0,2% à Londres et à Francfort, +0,3% à Paris), la confiance prévalant toujours grâce aux espoirs d'assouplissement des politiques monétaires en 2024.



Ces espoirs ont soutenu le moral des investisseurs ces dernières semaines, permettant aux principaux indices actions européens d'afficher à ce stade des bilans annuels de moins de 4% pour le FTSE100, mais de plus de 20% pour le DAX et de près de 17% pour le CAC40.



Les places du vieux continent semblent s'apprêter à démarrer la nouvelle année dans un relatif optimisme, bien que SwissLife AM attende un ralentissement de la croissance du PIB de la zone euro à +0,3% en 2023, après +0,5% sur l'année qui s'achève.



'Nous ne voyons pas de réel relais de croissance pour l'année 2024', prévient en effet la société de gestion, qui craint une demande externe faible si l'économie américaine ralentit comme prévu et si le moteur chinois de la croissance mondiale ne redémarre pas.



Néanmoins, SwissLife AM prévoit une légère croissance en zone euro au second semestre 2024, considérant que 'la BCE devrait assouplir sa politique monétaire, probablement avant la Fed' et que 'la consommation privée pourrait quelque peu rebondir'.



Dressant son bilan annuel, Euronext indique avoir enregistré 64 nouvelles introductions en Bourse en 2023 : les entreprises ayant effectué leurs débuts sur ses sept places ont levé 2,5 milliards d'euros, pour une capitalisation boursière cumulée de quelque 50 milliards.



D'après des données publiées par EY, 136 introductions en Bourse ont été menées à bien cette année en Europe, représentant un montant cumulé de 12,9 milliards de dollars, soit une baisse de 32% en valeur par rapport à 2022.



'Face à une politique monétaire qui se stabilise, les candidats à la bourse pourrait se préparer à des fenêtres plus favorables sur l'année 2024', estime cependant Franck Sebag, associé de ce cabinet de conseil.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.