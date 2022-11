Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: des gains dans une séance peu chargée information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,9% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,4% à Paris), en l'absence de statistique majeure ce jour, à la veille d'un mercredi qui s'annonce chargé sur le front macroéconomique.



Le jour prochain verra en effet paraitre les indices PMI composites de S&P Global en estimations flash, ainsi que de nombreuses données américaines, puis les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Etant données les différences de discours entre Jerome Powell et les autres membres ou encore par rapport au compte-rendu publié à l'issue de la réunion, les investisseurs seront particulièrement attentifs à ces minutes', prévenait-on chez IG lundi.



Sur le front des valeurs, CRH recule de près de 1% à Londres, après un point d'activité à neuf mois du fournisseur irlandais de matériaux de construction, marqué par un EBITDA en croissance de 14% malgré un environnement de coûts inflationnistes.



GSK parvient à rester stable avec un gain de moins de 1%, bien que le groupe de santé britannique ait engagé un processus de retrait de l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour Blenrep suite à la demande de la FDA.



Société Générale se maintient aussi près de son équilibre à Paris, alors que la banque affiche son intention de créer une coentreprise avec le spécialiste de la gestion d'actifs AllianceBernstein qui combinerait leurs activités de cash et de recherche actions.





