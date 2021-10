Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : des éléments rassurants, les indices redécollent information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes poursuivent le mouvement de balancier initié depuis le début de la semaine, alternant chaque jour entre forte hausse et forte contraction. Ainsi, après le trou d'air de la veille, les principaux indices du vieux continent reprennent aujourd'hui de l'altitude, Paris et Francfort gagnant 1,1% devant Londres (+0.7%). Les opérateurs de marché semblent rassurés par une série d'annonces ayant permis de lever quelques craintes. Ainsi, après les craintes des derniers jours quant aux prix de l'énergie, Vladimir Poutine a laissé entendre que la Russie pourrait contribuer à stabiliser le prix du gaz en Europe et à y assurer des livraisons record. De son côté, la BCE réfléchirait à un nouveau programme d'achats d'actifs afin d'éviter de nouvelles perturbations sur les marchés au moment où le programme d'achats d'urgence en période de pandémie (PEPP) s'achèvera, indique Kiplink. Par ailleurs, le fait qu'une rencontre virtuelle entre Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping semble s'organiser avant la fin de l'année rassure les marchés, toujours attentifs au risque de guerre commerciale sino-américaine. La prochaine saison des résultats trimestriels, qui débutera véritablement la semaine prochaine, sera également scrutée de près afin de mesurer l'impact de la hausse des coûts sur les comptes et les prévisions des sociétés cotées. En attendant, les intervenants de marché ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres de la production industrielle en Allemagne. Celle-ci a fortement diminué au mois d'août (-4%) révèle Destatis, alors que les analystes anticipaient un repli de l'ordre de 0.5%. Cette statistique qui témoigne de la décélération de la première économie européenne face aux nombreuses difficultés du moment. Selon l'Office fédéral de la statistique, les entreprises allemandes ont été pénalisées par les pénuries qui frappent l'approvisionnement en biens intermédiaires. Elément préoccupant, la production industrielle allemande évolue désormais 9% en-dessous de ses niveaux de février 2020, c'est-à-dire avant l'émergence de l'épidémie de coronavirus. En début d'après-midi, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis. Du côté des valeurs européennes, le groupe BMW (BMW, MINI et Rolls-Royce) annonce avoir livré 1 932 236 véhicules à ses clients au cours de l'année qui s'est achevée fin septembre, soit une augmentation des ventes de +17,9% en glissement annuel. bp annonce avoir fait l'acquisition de Blueprint Power, une société technologique basée aux États-Unis qui propose de connecter les bâtiments aux marchés de l'énergie, via un logiciel basé sur le cloud. Equinor indique avoir attribué un contrat de forage de quatre puits de 56 M$ sur le champ Statfjord Øst, en mer du Nord, à COSL Offshore Management AS qui opérera avec la plate-forme COSLPromoter à partir du printemps 2023. GSK a salué hier soir la décision de l'OMS qui s'est dite favorable au déploiement élargi du vaccin antipaludique (RTS, S) de GSK, afin de réduire les maladies et décès dus au paludisme (malaria) chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions à transmission modérée à élevée. Enfin, Air Liquide a annoncé l'acquisition de Betamed, acteur majeur polonais de la santé, spécialisé dans la prise en charge de patients atteints de pathologies sévères.

