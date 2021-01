Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début prudent pour une semaine chargée Cercle Finance • 25/01/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - La semaine commence sur une note légèrement négative pour les places européennes (-0,3% à Londres, -0,2% à Francfort et -0,5% à Paris), après un indice Ifo assez terne et dans l'attente de nombreux rendez-vous à la fois macroéconomiques et de résultats. Le climat des affaires se replie légèrement en Allemagne en janvier, à en croire l'indice Ifo qui ressort à 90,1 contre 92,2 en décembre, montrant que 'la seconde vague de coronavirus a stoppé pour le moment la reprise économique en Allemagne', selon l'institut Ifo. Toujours sur le front des statistiques européennes, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, dans les prochains jours, des indices du sentiment économique de la Commission européenne, puis de la croissance du PIB en France et en Allemagne. Aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine la croissance économique, les indicateurs avancés du Conference Board, les revenus et dépenses des ménages, ainsi que la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. La semaine sera aussi marquée par de multiples publications de résultats, comme par exemple Novartis, UBS, LVMH, STMicro et Ericsson en Europe, ou encore J&J, AT&T, Microsoft, Boeing, Apple, McDonalds, Chevron et Caterpillar outre Atlantique. En attendant, Philips gagne près de 3% à Amsterdam, après la publication par le fournisseur de technologies médicales d'un BPA ajusté légèrement supérieur aux attentes des analystes au titre de l'année écoulée. Siemens Energy s'inscrit en hausse de plus de 3% à Francfort, alors que les résultats préliminaires de l'ancienne filiale de Siemens - qui est cotée depuis fin septembre - pour son premier trimestre comptable ont largement dépassé le consensus. Asos s'adjuge presque 4% à Londres, alors que le distributeur de vêtements en ligne serait bien placé pour la reprise de TopShop selon Sky News, affirmant que le groupe aurait proposé le prix de 250 millions d'euros.

