Europe: début de trimestre positif grâce à l'OPEP+

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent ce deuxième trimestre très majoritairement dans le vert (+0,8% à Londres, +0,4% à Paris, +0,1% à Francfort), portées en particulier par les valeurs du secteur de l'énergie.



Les titres de géants pétro-gaziers ont en effet le vent en poupe, à l'image de Shell et de BP (+4% chacun) à Londres, de TotalEnergies (+4%) à Paris, d'ENI (+3%) à Milan ou de Repsol (+2%) à Madrid, qui profitent à plein d'une envolée des cours du pétrole.



'L'OPEP+ a annoncé de manière inattendue une réduction de sa production à partir de mai', pointe Deutsche Bank, rappelant que les prix du pétrole ont chuté chaque mois au cours du dernier trimestre, conduisant à leur pire performance de premier trimestre depuis 2020.



'Il faudra un certain temps pour en voir exactement l'impact sur les prix mondiaux alors que les préoccupations concernant la demande persistent, mais il s'agit d'un autre facteur potentiel exerçant une pression à la hausse sur l'inflation', prévient la banque allemande.



En attendant, cette annonce fait passer au second plan l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro qui s'est replié de 48,5 en février à 47,3 en mars, signalant donc une détérioration accrue de la conjoncture dans le secteur.



'La baisse des coûts des fabricants s'est accompagnée d'un ralentissement de la hausse des prix de vente, tendance qui devrait par la suite entraîner une baisse des prix à la consommation', souligne S&P Global.



Parmi les autres données macroéconomiques figurant au calendrier de la semaine, doivent paraitre les indices PMI composites, la production industrielle en Allemagne, les prix producteurs en zone euro et le rapport sur l'emploi américain.



Dans l'actualité des valeurs, Assa Abloy recule de près de 2% sur l'OMX, plombé par une dégradation d'opinion chez Oddo de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du fournisseur suédois de solutions d'ouvertures de portes.





