Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semestre sur les chapeaux de roues Cercle Finance • 01/07/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament le second semestre 2021 sur les chapeaux de roues (+1% à Londres, +0,7% à Francfort et à Paris), sur fond de signaux rassurants pour la conjoncture dans la zone euro. Ainsi, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 7,9% en mai, en baisse par rapport à 8,1% au mois précédent, et celui de l'UE à 7,3%, en recul par rapport à 7,4% en avril, selon Eurostat. Surtout, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est redressé de 63,1 en mai à 63,4 en juin, dépassant ainsi son estimation flash (63,1) et atteignant un nouveau sommet historique pour un quatrième mois consécutif. 'Le nouvel assouplissement des mesures relatives à la pandémie a entraîné un rebond de la demande tandis que l'accélération des campagnes vaccinales a favorisé un regain de confiance', explique Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. La croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a par contre ralenti, selon l'indice PMI qui est passé d'un record historique de 65,6 en mai à 63,9 en juin, se maintenant toutefois pour un 13e mois de suite au-dessus des 50 du sans changement. Dans l'actualité des valeurs, H&M gagne 2% sur l'OMX, la chaine de vêtements suédoise ayant fait état d'un bénéfice meilleur que prévu pour son deuxième trimestre fiscal et dévoilé de solides performances commerciales au titre du mois de juin. A Francfort, Bayer progresse aussi de 2% après la finalisation de la vente par le chimiste allemand de son activité mondiale d'enrobage et d'amélioration des semences à son pair belge Solvay (+1% à Bruxelles).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.