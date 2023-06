Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: début de semaine toujours morose information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 11:56









(CercleFinance.com) - La semaine commence dans la même morosité que celle observée avant le weekend sur les principales places européennes (-0,5% à Londres et à Francfort, -0,4% à Paris), un piètre indice Ifo venant ajouter aux inquiétudes pour les perspectives du vieux continent.



Cet indice du climat des affaires en Allemagne est en effet passé de 91,5 en mai à 88,5 en juin, une baisse plus importante que prévu par les économistes, tels que ceux de Capital Economics qui anticipaient un indice à 91 pour le mois en cours.



'Cette chute de l'indice suggère que le PIB allemand s'est probablement contracté pour le troisième trimestre consécutif au deuxième trimestre', prévient le bureau londonien, qui s'attend aussi à ce que 'l'économie reste en récession tout au long de 2023'.



'Les projections économiques encore trop optimistes de nombreux économistes sont susceptibles d'être encore révisées à la baisse, ce qui est aussi vrai pour la BCE', réagit-on aussi chez Commerzbank à cette publication.



De nombreuses autres données sont attendues dans les prochains jours en Europe, parmi lesquelles les indices ESI de la Commission européenne, l'inflation dans la zone euro en estimation rapide pour juin ou encore le PIB britannique au premier trimestre.



Aux Etats-Unis, les opérateurs devraient se montrer attentifs notamment à une dernière estimation de la croissance économique du premier trimestre, puis aux revenus et dépenses des ménages -accompagnés d'un indice des prix PCE fort surveillé par la Fed.



'La situation en Russie sera également regardée, après la mutinerie de Wagner contre le pouvoir ce weekend, qui s'est finalement arrêtée rapidement, après la décision du chef du groupe armé indépendant', souligne-t-on en outre chez IG France.



Dans l'actualité des valeurs, Commerzbank recule de plus de 2% à Francfort, après l'annonce vendredi soir de nouvelles provisions pour risques de litiges sur sa filiale polonaise mBank, et malgré une confirmation par l'établissement allemand de ses objectifs annuels.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.