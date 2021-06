Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine sur une note négative Cercle Finance • 28/06/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes démarrent sur une note négative (-0,4% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,3% à Paris) une semaine qui s'annonce particulièrement chargée sur le front des données macroéconomiques. Aucune statistique n'est prévue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple les indices ESI de Bruxelles, les chiffres de l'inflation et du chômage dans la zone euro, ainsi que les indices PMI manufacturiers de la région. Aux Etats-Unis, doivent être dévoilés, outre les indices PMI et ISM manufacturiers, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé et surtout le rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail. 'Les investisseurs se focaliseront aussi sur le marché du pétrole avec l'OPEP+ jeudi, mais également sur la hausse du nombre de nouvelles infections à la Covid et au variant Delta en Asie', ajoute IG France. Dans l'actualité des valeurs, Burberry chute de plus de 7% à Londres, après que la maison de vêtements haut de gamme a fait état du départ prochain de son directeur général, Marco Gobbetti, prévu en fin d'année. AstraZeneca gagne 1% alors que son Forxiga a été recommandé par le CHMP dans l'Union européenne pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les adultes avec et sans diabète de type 2 (DT2).

