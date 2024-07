Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: début de semaine sur une note négative information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine sur une note négative (-0,2% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,6% à Paris), plombées par de mauvaises nouvelles en provenance ce matin de l'économie chinoise.



'La croissance du PIB de la Chine s'est établie à 4,7% au deuxième trimestre, manquant nos attentes et celles du marché, un ralentissement dû en grande partie à la faible augmentation de la consommation', met en avant Commerzbank.



Ces nouvelles peu encourageantes de l'une des principales économies mondiales pèsent sur le moral des investisseurs européens, en ce début d'une semaine qui devrait notamment être marquée par la réunion de politique monétaire de la BCE.



Les jours à venir verront aussi paraitre de nombreuses statistiques, parmi lesquelles l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni, ainsi que de nombreux indicateurs américains comme les ventes de détail ou la production industrielle.



Seule donnée de la matinée, la production industrielle a diminué de 0,6% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE, en mai par rapport au mois précédent, après une stabilité dans la zone euro et une hausse de 0,5% dans l'UE en avril.



Les opérateurs devraient aussi de montrer attentifs à la saison des résultats qui va monter en puissance, avec par exemple des groupes tels que Goldman Sachs et Johnson & Johnson aux Etats-Unis, ou encore Nokia et Publicis en Europe.



Pour l'heure, Swatch dévisse de plus de 10% à Zurich, dans le sillage d'un résultat net en chute de 70% pour le fabricant de montres au premier semestre, pénalisé par la forte baisse de la demande de produits de luxe en Chine.



Burberry plonge de près de 17% à Londres, après l'annonce d'un changement immédiat de CEO, à l'occasion d'un avertissement sur résultats lancé par la maison de luxe en marge d'un point d'activité décevant au titre de son premier trimestre comptable.



Lufthansa perd 2% à Francfort sous l'effet d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de sept à 4,5 euros, le broker attendant 'de sévères pressions sur les estimations du consensus'.





