Europe : début de semaine sur des gains timides

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine sur des gains timides (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, stabilité à Paris), alors que le blocage à Washington sur la question du plan de relance continue de préoccuper les opérateurs. 'Les parlementaires américains ne parviennent toujours pas à s'entendre sur de nouvelles mesures de soutien à l'activité économique et les décrets signés par Donald Trump il y a près de 10 jours n'aident pas vraiment à débloquer la situation', note ainsi Aurel BGC. 'Les investisseurs peuvent aussi commencer à s'inquiéter du bon déroulement des élections du mois de novembre', ajoute le bureau d'études, qui pointe le refus de la Maison Blanche d'accorder des crédits supplémentaires à l'US Post Office. Outre l'indice Empire State de la Fed de New York cet après-midi, la semaine verra paraitre aux Etats-Unis les chiffres de la construction résidentielle, l'indice Philly Fed, les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements anciens. De ce côté de l'Atlantique, sont attendus dans les prochains jours les chiffres de l'inflation de juillet dans la zone euro et au Royaume Uni, mercredi, puis les estimations flash des indices d'activité PMI d'IHS Markit pour le mois d'août, vendredi. Cette semaine de trêve estivale s'annonce par contre relativement peu chargée sur le front des publications d'entreprises, avec toutefois de prévu celles de Walmart, Home Depot et Deere aux Etats-Unis, ou entre de BHP et CRH en Europe. Pour l'heure, Assa Abloy gagne 1% sur l'OMX après le feu vert de Bruxelles au rachat d'agta record par le groupe suédois de solutions d'ouverture de portes, ainsi que son rachat du fournisseur britannique de lecteurs de documents d'identité Access-IS. Pernod Ricard progresse de près de 2% à Paris avec le soutien de Barclays, qui relève sa recommandation sur le titre du groupe français de spiritueux à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 174 euros.

