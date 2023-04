Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: début de semaine prudent pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 11:10

(CercleFinance.com) - Les places européennes entament sur une note prudente (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,3% à Paris) une dernière semaine d'avril qui s'annonce chargée en termes de données macroéconomiques, dans l'optique des prochaines réunions de banques centrales.



Les opérateurs seront attentifs, entre autres, aux indices ESI du sentiment économique de la Commission européenne, puis aux premières estimations des PIB de la zone euro, ainsi que de l'Allemagne et de la France, pour le premier trimestre 2023.



Aux Etats-Unis aussi certaines statistiques seront scrutées par les marchés, en particulier les chiffres de la croissance économique pour le premier trimestre, mais aussi l'indice d'inflation PCE de mars -particulièrement surveillé par la Fed.



L'ensemble de ses indicateurs économiques devraient en effet être analysés dans l'optique des réunions de politique monétaire de la BCE et de la Réserve fédérale, prévues la semaine prochaine, et de probables hausses de taux pouvant être décidées à cette occasion.



'Le marché anticipe désormais une hausse des taux de 25 points de base de la Fed, avec une probabilité de 90%', soulignait-on vendredi soir chez ABN Amro Investment Solutions, après la parution d'un indice PMI américain de bonne facture.



'Une hausse de 50 points de base semble actuellement la plus probable', jugeait jeudi Capital Economics à propos de la BCE, rappelant que les données d'inflation de mars suggéraient que les pressions sur les prix restaient très élevées dans la zone euro.



Pour l'heure, on notera que l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé de 93,2 en mars à 93,6 en avril, un niveau toutefois sous le consensus selon Capital Economics, qui prévoit toujours que l'économie restera faible au cours des prochains mois.



Dans l'actualité des valeurs, pour démarrer les nombreuses publications trimestrielles prévues cette semaine, les opérateurs acclament celle, largement supérieure aux attentes, du groupe d'électronique médicale Philips (+10% à Amsterdam).