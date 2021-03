Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine proche de l'équilibre Cercle Finance • 22/03/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres en ce début de semaine (-0,1% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,4% à Paris), alors que la question du marché obligataire maintient l'attention portée sur les discours des banques centrales. 'Après le round des banquiers centraux des deux dernières semaines, la thématique 'politique monétaire' devrait se prolonger aux Etats-Unis avec de nombreux discours de banquiers centraux américains', estime Aurel BGC. Le bureau d'études prévient en effet que les nombreuses interventions des membres du FOMC seront regardées avec attention cette semaine, et que son président Jerome Powell, à lui seul, interviendra trois fois, aujourd'hui, mardi et mercredi. Sur le plan des statistiques, les prochains jours verront paraitre notamment l'inflation britannique de février, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, mais aussi les estimations flash des PMI composites pour le mois de mars. Aux Etats-Unis, outre le PMI préliminaire, doivent paraitre cette semaine les ventes de logements, les commandes de biens durables et les revenus et dépenses des ménages pour février, ainsi que la dernière estimation du PIB pour le dernier trimestre 2020. Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca gagne plus de 1% à Londres, le laboratoire revendiquant pour son vaccin contre la Covid-19 jusqu'à 100% d'efficacité dans le cadre d'un essai clinique de phase III réalisé aux Etats-Unis. Veolia recule de près de 2% à Paris, alors que le groupe de services aux collectivités déclare rejeter la proposition de négociation de Suez, qui a reçu une offre du consortium Ardian-GIP pour une partie de ses activités.

