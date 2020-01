Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine plombé par la géopolitique Cercle Finance • 06/01/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans le rouge (-0,9% à Londres, -1,7% à Francfort, -1,1% à Paris), le retour du risque géopolitique continuant de peser lourdement sur le moral des investisseurs. 'Alors que la plupart des grands indices boursiers ont affiché une hausse soutenue en 2019, cette année commence avec l'augmentation des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis', souligne un analyste d'Aurel BGC. 'Aux Etats-Unis, l'actualité économique de la semaine sera concentrée sur le rapport du BLS sur le marché du travail. Après les à-coups provoqués par la grève chez GM, les créations d'emplois devraient avoir repris leur rythme de croisière en décembre', poursuit-il. En attendant ce rendez-vous prévu vendredi, les opérateurs prendront connaissance de nombreuses données en Europe, dont l'inflation en zone euro, la production industrielle allemande et les indices du sentiment économique. Pour l'heure, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 50,6 en novembre à 50,9 en décembre, mais est resté parmi les plus bas observés depuis le premier semestre 2013. 'Malgré ces quelques signes d'amélioration, l'économie de la zone euro reste confrontée à de forts risques baissiers', prévient IHS Markit. 'Toute escalade des frictions opposant les États-Unis et l'Europe se répercuterait sur les exportations européennes'. Du côté des valeurs, Novartis recule de 1% à Zurich après le succès de son OPA sur The Medicines Company, pour un prix de 85 dollars par action en espèces, évaluant cette société biopharmaceutique à environ 9,7 milliards. Compass perd 1,2% à Londres, la société de restauration collective ayant déclaré que le président de son conseil d'administration, Paul Walsh, quittera ses fonctions pour se concentrer à d'autres activités. AstraZeneca recule de 1,7% alors que la FDA des États-Unis a accordé à l'Anglo-Suédois la désignation d'examen prioritaire pour son anti-diabétique Farraiga pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

