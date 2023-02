Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: début de semaine du bon pied malgré les ESI information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine du bon pied (+0,8% à Londres, +1,5% à Francfort et à Paris), le moral des opérateurs ne se laissant pas perturber par des indicateurs du sentiment économique (ESI) pourtant peu encourageants.



Le redressement des indices ESI, qui prévalait depuis novembre 2022, s'est en effet arrêté en février, l'indice de l'Union européenne ayant stagné à 97,8, et celui de la zone euro s'étant tassé de 0,1 point à 99,7, par rapport au mois précédent.



Ces piètres données ne suffisent pourtant pas à faire flancher un relatif optimisme qui prévaut pour les perspectives économiques européennes, comme celui affiché par Nomura.



'Nous attendons toujours une récession de la zone euro, mais pensons maintenant qu'elle sera plus courte (trois trimestres) et moins forte (-0,7% sur le PIB) que ce que nous envisagions précédemment', affirme ainsi la banque japonaise.



Parmi les autres données attendues cette semaine en Europe, figurent notamment les indices PMI de S&P Global, le PIB de la France, ou encore l'inflation dans la zone euro.



'De plus, Philip Lane, le chef économiste de la BCE, prononcera, en fin de journée, un discours sur la stabilité macro-financière dans l'Union européenne, avant une intervention d'Isabel Schnabel, membre du directoire de la banque centrale, jeudi', note Kiplink.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs à la poursuite de la saison des résultats, avec par exemple ceux de groupes comme Bayer, Merck KGaA, AB InBev ou Lufthansa.



Pour l'heure, SES dévisse de 7% à Paris, après la publication par l'opérateur de satellites luxembourgeois d'un profit net ajusté en chute de 41% au titre de l'année écoulée, ainsi que d'objectifs ternes pour 2023.





