Europe: début de semaine de bonne humeur

(CercleFinance.com) - Malgré la lourde chute du marché des cryptomonnaies, les Bourses européennes (+0,5% à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris) démarrent la semaine plutôt de bonne humeur, dans l'attente de nombreuses données macroéconomiques à paraitre ces prochains jours.Si le marché traditionnel évolue à l'opposé de celui des cryptos depuis une semaine, 'il est fort probable que les indices suivent la tendance observée sur le bitcoin et les autres cryptomonnaies très prochainement', selon Vincent Boy, chez IG France.'En effet, malgré la forte hausse des indices, les risques persistent et les investisseurs pourraient revenir à la réalité et oublier l'euphorie ambiante, qui a mené notamment, le Dow Jones, à moins de 9% de son plus haut historique', poursuit l'analyste marchés.Les opérateurs seront attentifs ces jours-ci, entre autres, à une nouvelle estimation de la croissance dans la zone euro, à l'indice ZEW en Allemagne, au taux de chômage en France, ou encore à l'inflation en zone euro et au Royaume Uni.Aux Etats-Unis aussi la semaine s'annonce chargée en termes d'indicateurs, avec par exemple les prix à la production et à l'importation, la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board.Seule donnée parue ce matin, la production industrielle a augmenté de 0,9% dans la zone euro et dans l'UE, en septembre par rapport au mois précédent, après des augmentations de 2% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE en août.Dans l'actualité des valeurs, Roche lâche plus de 3% à Zurich, après l'échec des études de phase III GRADUATE I et II qui évaluaient son gantenerumab pour ralentir le déclin clinique chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade précoce.A l'inverse, AstraZeneca prend près de 2% à Londres alors que trois de ses anticancéreux-vedettes ont été recommandés pour de nouvelles indications dans l'Union européenne par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA.