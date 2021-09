Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine de bonne humeur information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine bonne humeur (+0,6% à Londres, Francfort et Paris), sur fond d'une donnée macroéconomique à première vue encourageante en provenance d'Allemagne. Après une hausse de 4,6% en juin 2021 par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 3,4% en juillet, tirées par de nombreuses commandes majeures, en particulier dans la construction navale. 'Si l'on exclut la composante toujours très volatile des 'autres véhicules', le résultat est -0,6%', souligne néanmoins Commerzbank, pour qui 'il y a donc de plus en plus de signes que le boom des commandes dans l'industrie s'atténue progressivement'. 'Cependant, ce qui sera probablement beaucoup plus important pour le développement ultérieur de la production, c'est la durée pendant laquelle elle sera entravée par la pénurie actuelle de produits intermédiaires', prévient la banque allemande. Dans les jours à venir, doivent encore paraitre les chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale de juillet dans les grands pays européens, ainsi que l'indice ZEW en Allemagne et une nouvelle estimation de la croissance en zone euro. Dans l'actualité des valeurs, Alfa Laval perd 1% sur l'OMX, pénalisé par des propos de Credit Suisse qui dégrade son opinion sur le titre du groupe d'ingénierie de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé à 345 couronnes suédoises. ABN Amro cède 1% à Amsterdam, après avoir annoncé qu'il allait provisionner 250 millions d'euros dans ses comptes de troisième trimestre en vue d'indemniser des clients auxquels le groupe bancaire avait appliqué des taux d'intérêt plus élevés que la moyenne.

