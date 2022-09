Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: début de semaine dans le rouge, la City reste fermée information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes entament la semaine dans le rouge, Paris cédant près de 1,2% derrière Francfort (-0,7%). A noter qu'outre-Manche, la City restera fermée en raison des funérailles nationales d'Elizabeth II.



Cette semaine, l'attention des investisseurs sera à nouveau tournée vers la Fed qui organise son comité stratégique à partir de demain.

Les analystes anticipent un nouveau tour de vis sur les taux, la question restant de savoir s'il s'agira d'une hausse de 75 ou de 100 points de base.



La probabilité d'une hausse de taux de 100 points tient de plus en plus la corde auprès des économistes, qui l'évaluent désormais à hauteur de 18% alors qu'elle était estimée à zéro il y a encore une semaine.



En Europe, les estimations préliminaires des enquêtes PMI, qui seront dévoilées vendredi, donneront une première indication sur le climat des affaires en septembre et sur le sérieux d'une menace récessionniste sur le Vieux Continent, sachant que le secteur des services avait montré de sérieux signes de faiblesse en août.



Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Sandoz annonce de nouveaux progrès dans son portefeuille de biosimilaires, avec la publication de résultats positifs pour l'essai clinique intégré de phase I/III sur le dénosumab.



Le laboratoire Roche a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé le vabysmo (faricimab) pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou ' humide ' liée à l'âge (nAMD) et de la déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique (OMD).



Dans le cadre de l'introduction en bourse de Porsche, le Directoire de Volkswagen a fixé une fourchette de prix unitaire des actions Porsche entre 76,50 E à 82,50 E. Au total, jusqu'à 113 875 000 actions privilégiées provenant des avoirs de Volkswagen devraient être placées auprès d'investisseurs au cours de l'introduction en bourse. Les actions Porsche devraient commencer à être négociées le 29 septembre 2022.



Enfin, ABB a fait part ce matin de son intention d'acquérir PowerTech Converter (PTC), une société allemande spécialisée dans la fourniture de convertisseurs de puissance auxiliaires dédiés aux véhicules légers sur rail et aux métros.

Si ABB n'a pas divulgué les conditions financières entourant la transaction, le groupe a fait savoir que l'opération devrait être conclue au cours du 4e trimestre 2022.





