Europe: début de semaine confiant sur le continent

(CercleFinance.com) - Si Londres se montre stable, les Bourses continentales européennes entament avec une certaine confiance (+0,5% à Francfort, +0,4% à Paris) une semaine qui devrait être dominée par la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE.



'La surprise à la baisse sur l'inflation sous-jacente de mars n'est pas assez importante pour que l'on puisse penser que les faucons céderont aux colombes et accepteront une baisse des taux dès ce 11 avril', prévenait-on chez Deutsche Bank la semaine dernière.



'La BCE a besoin de données supplémentaires au cours des deux prochains mois pour étayer sa confiance dans la stabilité des prix et ouvrir la porte à une baisse des taux en juin', poursuivait-elle, tablant sur cinq baisses de 25 points de base en tout en 2024.



La semaine sera aussi marquée, aux Etats-Unis, par les données de l'inflation pour le mois écoulé, ainsi que par le démarrage de la saison des résultats de premier trimestre, avec notamment ceux des banques JPMorgan Chase et Citigroup, vendredi.



En attendant, on notera que Destatis a fait part ce matin, pour le mois de février, d'une réduction du déficit commercial de l'Allemagne à 21,4 milliards d'euros et d'une augmentation de 2,1% de la production industrielle allemande.



Sur le front des valeurs, bpost recule de 4% à Bruxelles après l'annonce d'un accord pour l'acquisition envisagée de Staci, en vue de 'se positionner comme un leader de l'e-commerce, de la logistique omnicanale et du fulfillment en Europe'.



Atos s'envole de 25% à Paris et caracole en tête du SBF120, propulsé par la décision de la société d'investissement Butler Industries de rejoindre le consortium formé par Onepoint en vue de sauver le groupe de services informatiques.





