Europe: début de semaine chargée de bonne humeur information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Espérant du mieux dans le dossier ukrainien, les Bourses européennes entament de bonne humeur (+0,4% à Londres, +3% à Francfort et +1,9% à Paris) une semaine qui s'annonce chargée en termes de données macroéconomiques et de politique monétaire.



'Ce matin, les marchés sont une fois encore soutenus par l'espoir suscité par les discussions entre la Russie et l'Ukraine, même si la poursuite des opérations militaires russes dans le pays laisse les investisseurs sceptiques', souligne Kiplink.



'Les deux camps ont prévu de poursuivre aujourd'hui leurs négociations en vue de mettre un terme au conflit mais après les bombardements du week-end, la séance s'annonce une nouvelle fois volatile', prévient-il toutefois.



Sur le front des statistiques, les jours suivants verront paraitre notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre à l'issue de sa réunion ce jeudi.



Aux Etats-Unis, sont attendus les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board, mais surtout la réunion du FOMC, qui devrait déboucher sur une hausse de taux de 25 points de base.



Sur le front des publications de résultats trimestriels, sont attendues par exemple celles de Volkswagen, Eni, Swatch, Veolia et Wendel en Europe, ou encore celles d'Accenture et de FedEx de l'autre côté de l'Atlantique.



En attendant, Telecom Italia prend 5% à Milan, son conseil d'administration ayant délibéré à l'unanimité de mandater ses dirigeants pour entamer des discussions formelles avec KKR, après son 'expression d'intérêt indicative et non contraignante'.



Sanofi lâche par contre 4% à Paris, un essai clinique de phase II évaluant l'amcenestrant n'ayant pas atteint son critère principal d'amélioration de la survie sans progression, chez des patientes atteintes de cancer du sein au stade avancé ou métastatique.