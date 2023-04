Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: début de semaine calme pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le vert prédomine sur les places boursières européennes en ce lundi relativement calme (+0,5% à Londres, +0,1% à Francfort, stabilité à Paris), dans l'attente des nombreux rendez-vous prévus dans les jours à venir.



Les prochains jours verront paraitre notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, l'indice du climat des affaires en France ou encore les indices PMI en estimations flash.



Aux Etats-Unis aussi le calendrier de statistiques de la semaine s'annonce riche, avec entre autres l'indice Empire State de la Fed de New York cet après-midi, puis les chiffres de la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board.



'Sinon, pas moins de huit responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine', note par ailleurs Kiplink, pointant à ce sujet des propos récents d'Austan Goolsbee (Chicago) et de Raphael Bostic (Atlanta), laissant présager une hausse de taux début mai.



La semaine verra aussi la montée en puissance de la saison des résultats aux Etats-Unis, avec les publications de poids-lourds tels que la banque Goldman Sachs, l'opérateur AT&T, le groupe informatique IBM ou le géant des produits d'hygiène Procter & Gamble.



En attendant, Faurecia gagne 2% à Paris, l'équipementier ayant dévoilé pour le premier trimestre 2023, une croissance organique de 17,6% de ses revenus, soit une surperformance de 14,9 points par rapport à la production automobile mondiale.





