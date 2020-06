Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière hésitant Cercle Finance • 08/06/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine de façon hésitante (+0,4% à Londres, stabilité à Francfort et à Paris), alors que des données publiées en Allemagne viennent rappeler l'ampleur du choc économique provoqué par la crise sanitaire. Après une chute de 8,9% le mois précédent, la production industrielle de l'Allemagne a plongé de 17,9% en avril, soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, et alors que le consensus craignait une chute de l'ordre de 15%. 'Si ces données devraient s'améliorer à partir de mai, la production ne reviendra probablement pas à ses niveaux d'avant le coronavirus avant au moins deux ans', prévient-on chez Capital Economics. Dans les prochains jours, doivent aussi paraitre les productions industrielles pour le même mois en France, dans la zone euro et au Royaume Uni, ainsi que les chiffres de l'inflation américaine pour mai. 'Après la BCE, la banque centrale américaine se réunira cette semaine', pointe de son côté Aurel BGC, estimant que la politique monétaire de la Fed restera inchangée, mais que 'le message pourrait être celui d'une politique durablement accommodante'. Sur le front des valeurs, Astrazeneca recule de 2% à Londres alors que selon des sources de presse, le laboratoire pharmaceutique aurait approché le mois dernier le groupe américain Gilead Sciences pour un éventuel rapprochement. Ericsson cède aussi 2% sur l'OMX alors que l'équipementier télécoms fait part d'une charge d'environ un milliard de couronnes suédoises liée à des dépréciations d'actifs en Chine, à prendre dans ses comptes du deuxième trimestre.

