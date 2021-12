Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière du bon pied information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans l'ensemble du bon pied (+0,8% à Londres, +0,6% à Paris, +0,4% à Francfort), en dépit d'une première statistique plutôt préoccupante au sujet de la reprise économique. Après une hausse de 1,8% en septembre, les commandes à l'industrie allemande ont chuté de 6,9% en octobre, et ne ressortent plus que 1,7% au-dessus de celles de février 2020, le mois précédant la pandémie de coronavirus en Allemagne. 'La principale raison de ces brusques fluctuations était un grand nombre de commandes à gros ticket reçues de pays non-membres de l'UE en septembre, qui ne se sont pas répétées maintenant', précise toutefois Commerzbank. 'Mais même en laissant de côté cet effet, il devient de plus en plus évident que le boom des commandes dans le secteur manufacturier a pris fin, du moins pour le moment', reconnait néanmoins la banque allemande. Parmi les autres données attendues cette semaine figurent la production industrielle en Allemagne et au Royaume Uni, l'indice ZEW du sentiment économique allemand et une nouvelle estimation du PIB de la zone euro. Aux Etats-Unis, doivent paraitre dans les prochains jours la balance commerciale d'octobre et une nouvelle estimation de la productivité pour le troisième trimestre, et surtout les chiffres de l'inflation pour le mois de novembre. Sur le front des valeurs, AstraZeneca gagne près de 1% à Londres, alors que le laboratoire pharmaceutique souhaiterait une cotation de son unité de vaccins qui a été créée en novembre dernier, selon des sources de presse. Equinor (-2% sur l'OMX) a fait part d'un accord pour une prise de participation par le groupe énergétique norvégien dans Noriker Power Limited, afin d'accompagner le développement du stockage d'énergie sur batterie à grand échelle.

