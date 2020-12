Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière du bon pied Cercle Finance • 28/12/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Encouragées notamment par l'accord sur le Brexit annoncé à la veille de Noël, les Bourses européennes commencent du bon pied (+0,1% à Londres, +0,7% à Paris, +1,4% à Francfort) cette semaine qui s'annonce calme par ailleurs. 'Dans l'ensemble, le résultat semble être un véritable compromis en ce sens qu'aucune partie ne peut revendiquer une victoire pure et simple ni être pleinement satisfaite du résultat', estime Barclays au sujet de l'accord Londres-Bruxelles. La banque britannique souligne surtout que l'accord 'offre une plate-forme pour coopérer, peut-être même améliorer l'accord car une clause de révision de cinq ans offre une opportunité de revoir l'accord, en partie ou en son intégralité'. S'il reconnait que c'est toujours mieux qu'une absence d'accord, Commerzbank souligne toutefois que les conditions commerciales sont amenées à se détériorer et que 'l'on peut prévoir que l'implantation de l'accord conduise à certains points d'accrochage'. Dans le reste de l'actualité, la banque allemande note que le nombre de patients atteints du coronavirus en soins intensifs en Allemagne a continué de croitre ce week-end, mais que Donald Trump a donné son feu vert au paquet d'aide après des jours d'obstruction. Du côté des valeurs, Getlink avance de 1% à Paris sur fond de l'accord sur le Brexit, l'opérateur du tunnel sous la Manche rappelant avoir investi 47 millions d'euros afin de maintenir la fluidité du passage aux frontières et du trafic depuis le vote de 2016. Befimmo prend plus de 1% à Bruxelles, la foncière ayant cédé cinq immeubles de bureaux dans la capitale belge pour environ 143 millions d'euros, transactions réalisées en ligne avec la juste valeur IFRS des immeubles.

