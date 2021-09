Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière du bon pied information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine du bon pied (+0,3% à Londres, +0,6% à Paris, +0,9% à Francfort), en particulier Francfort au lendemain d'élections législatives allemandes favorables aux partis modérés. 'Le SPD de centre-gauche s'est assuré une courte avance selon les résultats provisoires, qui lui donnent 25,7% des voix, devant le bloc CDU/CSU de la chancelière Merkel, qui est à 24,1%', note Deutsche Bank, pointant aussi la position clé des Verts (14,8%). Ainsi, les négociations pour la formation d'une majorité de gouvernement vont commencer et la banque allemande s'attend à ce que le FDP et les Verts rejoignent le SPD dans une coalition 'feux de circulation' ou la CDU/CSU dans une coalition 'Jamaïque'. 'Fait intéressant, les partis plus radicaux Die Linke et AfD à gauche et à droite respectivement ont fait pire qu'en 2017, donc les électeurs allemands sont restés ancrés au centre, et il n'y a eu aucun signe d'une résurgence populiste', souligne-t-elle par ailleurs. Seules les commandes de biens durables sont attendues ce lundi comme donnée américaine, mais les prochains jours verront paraitre une nouvelle estimation de la croissance, les revenus et dépenses des ménages et l'indice ISM manufacturier. De ce côté de l'Atlantique, sont attendus cette semaine -entre autres- les indices du sentiment économique, le taux de chômage et l'inflation dans la zone euro, ainsi qu'une seconde estimation du PIB britannique et les indices PMI manufacturiers. Dans l'actualité des valeurs, Holcim gagne 1% à Zurich après que le groupe de matériaux de construction a finalisé l'acquisition d'Utelite Corporation aux Etats-Unis et a conclu un accord pour racheter Polcalc en Pologne. Siemens Gamesa prend près de 2% à Madrid, après une prolongation de cinq à 15 ans du contrat d'entretien de la centrale éolienne de 714 MW d'East Anglia ONE, avec ses clients ScottishPower Renewables et Bilbao Offshore Holdings Limited.

