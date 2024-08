Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: début de semaine boursière dans le calme information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Après une première quinzaine d'août mouvementée, les Bourses européennes font du surplace (-0,2% à Londres, stagnation à Francfort, +0,1% à Paris), en ce début d'une semaine estivale qui s'annonce plutôt moins chargée que les précédentes.



'Des données rassurantes sur la consommation et l'emploi ont ramené le calme, ramenant le VIX à des niveaux modérés', notait Barclays vendredi dernier, jugeant que 'le risque de prises de position est devenu plus équilibré après le dégonflement systématique'.



'Les données des prix aux États-Unis et au Royaume-Uni ont confirmé que les risques d'inflation se sont atténués, ouvrant la voie à une nouvelle réduction des taux par la Fed et à l'apaisement des craintes d'atterrissage brutal', pointait aussi la banque britannique.



'L'attention va se porter sur les banques centrales cette semaine, avec le séminaire de la Fed à Jackson Hole parmi les évènements clés', soulignait d'ailleurs Deutsche Bank, mentionnant aussi les comptes-rendus à venir des dernières réunions de la Fed et de la BCE.



Au chapitre des statistiques, les opérateurs seront attentifs aux indicateurs avancés du Conference Board pour les Etats-Unis cet après-midi, puis à l'inflation dans la zone euro mardi, et aux indices PMI préliminaires jeudi.



Du côté des publications d'entreprises, la semaine verra notamment celles de plusieurs acteurs majeurs de la distribution aux Etats-Unis, comme Lowe's dans la rénovation résidentielle et Target dans l'alimentation.





