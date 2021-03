Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière dans la prudence Cercle Finance • 29/03/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans une certaine prudence (-0,3% à Londres, +0,2% à Paris et à Francfort), une semaine qui pourrait de nouveau voir les opérateurs préoccupés par le contexte économique général. 'La volatilité du marché obligataire américain devrait rester forte, avec une semaine chargée en annonces. Certes, les investisseurs sont rassurés par les perspectives de croissance, mais les freins à la reprise se multiplient', prévient ainsi Aurel BGC. 'Les cours du pétrole resteront, cette semaine, sensibles à l'évolution de la situation dans le canal du Suez, après le renflouement du navire et la reprise du trafic, mais aussi à la décision de l'OPEP+ sur ses quotas de production', ajoute le bureau d'études. Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours à venir verront paraitre notamment les indices du sentiment économique et l'inflation dans la zone euro, les indices PMI manufacturiers, ou encore le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mars. Sur le front des valeurs, Credit Suisse plonge de 13% à Zurich, la banque prévenant qu'un défaut d'un hedge fund américain résulte dans une perte pour elle, perte dont l'ampleur exacte ne peut pas être quantifiée pour l'instant, mais pourrait être 'très significative'. Dans ce contexte défavorable au secteur financier, Commerzbank recule de plus de 1% malgré la nomination par le conseil de surveillance de l'établissement allemand, d'Helmut Gottschalk comme nouveau président du conseil pour succéder à Hans-Jörg Vetter.

