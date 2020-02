Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière dans la prudence Cercle Finance • 10/02/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans la prudence (-0,4% à Londres, à Francfort et à Paris), alors que la question du coronavirus chinois et de son impact économique demeurent un sujet de préoccupation. 'La vraie question est celle de savoir si une reprise apparaîtra dans les enquêtes en avril', indique William De Vijlder, directeur de la recherche économique de BNP Paribas. 'Dans le cas contraire, on peut craindre un impact plus durable de l'épidémie sur l'économie'. Aucune donnée majeure n'est attendue ce lundi, mais les jours suivant verront la publication notamment des chiffres de la croissance au Royaume Uni et en Allemagne, ainsi que du taux de chômage en France pour le dernier trimestre 2019. Aux Etats-Unis, sont attendus les données de l'inflation, des ventes de détail et de la production industrielle pour janvier, ainsi que des résultats trimestriels de poids-lourds tels que Cisco ou PepsiCo. 'Le président de la réserve fédérale présentera son rapport semi-annuel devant le congrès américain mardi et mercredi et au-delà des perspectives concernant l'économie américaine', pointe Vincent Boy, analyste marché chez IG France. De ce côté de l'Atlantique, les opérateurs prendront connaissance ces jours-ci des résultats annuels de groupes comme Michelin, Daimler, Heineken, Kering, KBC, ThyssenKrupp, Airbus, Orange et Commerzbank. Pour l'heure, Econocom gagne 1,5% à Bruxelles avec un accord en vertu duquel son actionnaire de référence s'engage à acquérir la participation de 5,4% détenue par deux sociétés de Walter Butler dans son capital. AXA se maintient à l'équilibre à Paris, sur fond d'un accord afin de céder ses activités en Pologne, Tchéquie et Slovaquie à UNIQA Insurance Group, transaction pour un montant total en numéraire d'un milliard d'euros.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.