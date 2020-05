Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière dans la prudence Cercle Finance • 11/05/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine dans une certaine prudence (+0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,7% à Paris), prenant le contrepied de la progression affichée par Wall Street en fin de semaine dernière. 'Partout dans le monde, l'enjeu portera dorénavant sur la capacité de redressement de l'économie. La flexibilité restera donc le maître-mot au cours des prochaines semaines et mois afin de lutter contre l'épidémie', prévient Kiplink Finance. 'Cela signifie qu'un fort niveau d'incertitudes persistera, ce qui ne sera pas sans conséquence pour la reprise économique qui aura plus que jamais besoin du soutien des Etats', poursuit la société de gestion. Aucune donnée n'est attendue ce jour, mais la semaine verra notamment de l'inflation, les ventes de détail et la production industrielles américaines pour avril, les PIB du Royaume Uni et de l'Allemagne ou le taux de chômage français au premier trimestre. Sur le front des publications d'entreprises, doivent paraitre celles par exemple celles de Cisco aux Etats-Unis, Allianz, Deutsche Post, Commerzbank, Merck, Deutsche Telekom en Allemagne, ou encore Engie et Bouygues en France. Pour l'heure, Henkel recule de 1,4% à Francfort suite à l'annonce d'un chiffre d'affaires de 4,93 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, en repli de seulement 0,8% en nominal et de 0,9% en organique. Ocado prend 2,3% à Londres avec le soutien de Berenberg qui réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours relevé de 1725 à 2225 pence sur le titre du distributeur alimentaire en ligne britannique, sur fond de bond de la demande lié à la crise sanitaire.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.