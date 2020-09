Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début de semaine boursière dans la déprime Cercle Finance • 21/09/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine dans la déprime (-3,1% à Londres, -2,7% à Francfort et à Paris), sur fond de doutes des investisseurs quant aux capacités des grandes banques centrales à soutenir les économies. 'Le dernier round de communication des banquiers centraux n'a pas rassuré', note Aurel BGC, pointant que 'la conférence de presse de Christine Lagarde a déçu en l'absence de nouvelle annonce et de réaction marquée de la BCE à l'appréciation de l'euro'. 'La Banque d'Angleterre semble envisager l'utilisation de taux négatifs, sans émouvoir les investisseurs. Enfin, Jerome Powell a confirmé de fortes 'forwards guidances' pour aider l'économie réelle, sans rassurer les marchés', poursuit-il. 'Seules les politiques budgétaires semblent encore disposer de marges pour soutenir l'activité économique. Les banquiers centraux semblent avoir perdu leur 'magic touch' sur les marchés...' conclut le bureau d'études. Cette semaine verra paraitre les indices PMI (estimations préliminaires), les indices de climat des affaires en France et en Allemagne pour septembre, ainsi que les ventes de logements et les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour août. Dans l'actualité des valeurs, Rolls-Royce dévisse de près de 9% à Londres après que le motoriste a confirmé vouloir examiner toutes les solutions pour renforcer son bilan, dont une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 2,5 milliards de livres sterling. AstraZeneca limite son repli à un peu plus de 1%, le CHMP ayant recommandé l'approbation de son lynparza dans l'Union européenne à la fois pour une forme de cancer de la prostate métastatique et pour une forme de cancer ovarien avancé.

