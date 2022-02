Europe: début de semaine boursière dans la déprime information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 11:15

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine dans la déprime (-1,9% à Londres, -3,2% à Francfort, -2,9% à Paris), préoccupées par la question de la politique monétaire et angoissées par les tensions géopolitiques à l'est du continent.



'Nous serons attentifs à l'intervention de Christine Lagarde ce lundi, ainsi qu'aux quatre membres de la BCE qui devraient intervenir durant la semaine, mais également au bulletin économique de l'institution européenne publié jeudi', pointe ainsi IG France.



'Au-delà de la politique monétaire, les marchés seront très attentifs à la situation en Ukraine après que les Etats-Unis aient (encore une fois) précisé que la Russie pourrait envahir l'Ukraine à tout moment maintenant', souligne-t-il par ailleurs.



Aucune donnée majeure n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment une nouvelle estimation de la croissance dans la zone euro, l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation au Royaume Uni et le taux de chômage en France.



Aux Etats-Unis, sont attendus comme statistiques d'ici à vendredi, entre autres, les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle, la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de janvier.



Les publications de résultats demeureront fournies cette semaine, avec par exemple Engie, Ahold Delhaize, Airbus, Nestlé, Commerzbank, Allianz et Hermès en Europe, ou encore ViacomCBS, Kraft Heinz, Applied Materials et Walmart outre Atlantique.



Pour l'heure, l'action Clariant plonge de 20% à Zurich après le report de la publication des résultats de quatrième trimestre du chimiste suisse, en raison de la nécessité de mener des investigations concernant la comptabilisation de certaines charges et provisions.