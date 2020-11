Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début d'une semaine chargée du bon pied Cercle Finance • 02/11/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes (+0,7% à Londres, +1,6% à Francfort, +1,4% à Paris) entament du bon pied une semaine qui sera placée avant tout sous le signe des élections aux Etats-Unis, qui seront suivies de la réunion du comité de politique monétaire du Fed. Pointant 'un risque important de contestation des résultats en cas de scores très serrés dans les 'swing states',' Aurel BGC prévient que 'l'absence de vainqueur au soir du 3 novembre rendrait la tâche du Fed plus difficile, le lendemain soir'. L'actualité américaine sera aussi marquée par de nombreuses données, dont les indices d'activité PMI et ISM, les commandes industrielles et la balance commerciale de septembre, puis le rapport sur l'emploi au titre du mois écoulé. De ce côté de l'Atlantique, doivent paraitre dans les prochains jours les indices PMI composites, les ventes de détail dans la zone euro ou encore la production industrielle en Allemagne pour le mois de septembre. Pour l'heure, l'indice PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 53,7 en septembre à 54,8 dans sa version finale pour le mois dernier, niveau supérieur à l'estimation 'flash' qui était de 54,4. 'La reprise industrielle ne pourra se maintenir sans un retour à la normale de la consommation des ménages et une consolidation du marché de l'emploi, une situation qui semble pour l'heure improbable', avertit toutefois IHS Markit au vu de la seconde vague. La semaine s'annonce en outre chargée sur le front des publications d'entreprises, avec par exemple Mondelez, Qualcomm, GM et ViacomCBS aux Etats-Unis, ainsi qu'Adecco, Ahold Delhaize, Solvay, Société Générale, ArcelorMittal et Allianz en Europe. En attendant, les opérateurs saluent les trimestriels de Ryanair (+3% à Londres), mais laissent de côté ceux de Siemens Healthineers (stable à Francfort) et sanctionnent ceux d'Unibail-Rodamco-Westfield (-2% à Paris).

