Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : début d'une semaine chargée dans la prudence Cercle Finance • 09/12/2019 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans la prudence (-0,2% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,3% à Paris) une semaine qui s'annonce chargée, entre élections au Royaume Uni et réunions de politique monétaire aux Etats-Unis et en zone euro. 'Les déclarations sur l'avancement des négociations commerciales entre Chine et Etats-Unis resteront déterminantes, notamment concernant l'application ou non des droits de douane supplémentaires sur les biens de consommation importés de Chine', note Aurel BGC. 'Les indices d'inflation de novembre seront publiés, mais l'indicateur économique le plus suivi et le plus important de la semaine sera les ventes au détail, vendredi. Les investisseurs pourront juger du dynamisme des achats au début de la saison des fêtes', poursuit-il. Seule donnée parue ce matin, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 20,6 milliards d'euros en octobre 2019, à comparer à 19,2 milliards le mois précédent, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis. Du côté des valeurs, Ericsson reste à peu près stable (-0,3% sur l'OMX) après avoir accepté de payer 1,1 milliard de dollars, une somme moins importante que prévu, suite à des enquêtes américaines sur ses pratiques commerciales. De même, Sanofi ne réagit guère (-0,1% à Paris) à un accord définitif du groupe de santé pour acquérir Synthorx, à raison de 68 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,5 milliards de dollars.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.