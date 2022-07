Europe: début calme pour une semaine très riche information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 11:40

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans le calme (stabilité à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort) une semaine qui s'annonce très chargée, tant sur le front économique avec de nombreux indicateurs et la réunion de la Fed, que sur celui des résultats d'entreprise.



La semaine a d'ailleurs commencé du mauvais pied, avec un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne qui est tombé de 92,2 en juin à 88,6 ce mois-ci, 's'ajoutant aux signes montrant que l'économie allemande est au bord de la récession', selon Capital Economics.



Parmi les nombreuses autres données prévues dans les jours à venir, figurent les indices du sentiment économique de Bruxelles, des estimations rapides de l'inflation et du PIB dans la zone euro, en France et en Allemagne, ou encore celle de la croissance aux Etats-Unis.



Surtout, la semaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, qui pourrait annoncer une hausse des taux de 75 points de base, selon Oddo BHF pointant un durcissement à un 'rythme sans égal dans l'histoire de la Fed post-Volcker'.



'En 2021, la Réserve fédérale a donné trop de poids à son objectif de plein-emploi, pas assez à son objectif de stabilité des prix. On peut se demander si elle ne commet pas aujourd'hui une erreur symétrique', s'interroge le bureau d'analyse.



Par ailleurs, la saison des résultats atteindra son point d'orgue, avec par exemple UBS, Unilever, Airbus, BASF, GSK, Nestlé, Sanofi, ArcelorMittal, Volkswagen et BNP Paribas en Europe, ou Alphabet, 3M, Microsoft, Boeing, Pfizer, Intel et Chevron aux Etats-Unis.



Pour l'heure, Philips dévisse de 10% à Amsterdam, le groupe des technologies pour la santé ayant abaissé ses perspectives de croissance et de marges pour 2022 après avoir fait état de performances décevantes au deuxième trimestre.



Les investisseurs voient d'un bon oeil la publication de la banque Julius Baer (+1% à Zurich), mais ne réagissent guère à celles de l'opérateur télécoms Vodafone (stable à Londres) et de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair (stable à Dublin).