Europe : début attentiste pour une semaine chargée

(CercleFinance.com) - Les principales places européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres ce lundi (-0,3% à Londres et à Paris, +0,1% à Francfort), la prudence prévalant avant de nombreux rendez-vous cette semaine, tant du côté des statistiques que des résultats d'entreprises. L'institut Ifo a fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires en Allemagne s'est amélioré en juillet, passant de 86,3 en juin à 90,5 ce mois-ci, là où les économistes attendaient une remontée à 89,3 d'après Capital Economics. 'L'indice a récupéré l'essentiel de ce qu'il avait perdu entre février et avril, mais demeure inférieur à sa moyenne de 2019', souligne le bureau d'analyse, ajoutant que la composante des attentes a progressé significativement plus que celle de la situation actuelle. De nombreuses autres données sont attendues ces prochains jours, en particulier jeudi avec par exemple des estimations de la croissance du deuxième trimestre en Allemagne et aux Etats-Unis, ou encore le taux de chômage pour juin dans la zone euro. 'Parmi les nombreuses publications de résultats de cette semaine, il ne faudra pas manquer celles de Boeing et de Facebook (mercredi), ainsi que celles d'Amazon, d'Apple et d'Alphabet (jeudi) ', souligne Aurel BGC. 'Après les publications 'décevantes' d'Intel et de Microsoft la semaine dernière, l'orientation des indices boursiers américains sera très dépendante de la performance de ces quatre poids lourds du secteur technologique', prévient-il. Pour l'heure, Ryanair lâche 5% à Londres, suite à l'annonce par la compagnie irlandaise à bas coûts d'une perte nette de 185 millions d'euros au titre de son premier trimestre comptable, sous l'effet de la crise sanitaire qui a cloué au sol 99% de sa flotte. SAP gagne par contre 3% à Francfort, l'éditeur de progiciels ayant fait état de résultats et de marges en hausse au deuxième trimestre, grâce notamment aux bonnes performances de sa division 'cloud' et malgré un marché qualifié de 'difficile et d''incertain'.

